Минобороны: Новоплатоновка в Харьковкой области перешла под российский контроль

Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Речь идет о Новоплатоновке. О ее переходе под российский контроль министерство сообщает в сводке о ходе спецоперации.

Новоплатоновка расположена неподалеку от берега Оскола близ границы Харьковской области и Донецкой народной республики (ДНР). Выше по течению реки находится город Купянск, ниже — Изюм, временно остающийся под контролем украинских войск.

Ранее Минобороны России заявило о контроле над Песчаным Днепропетровской области. Наступление вглубь этого региона началось после выхода на отдельных участках на западные границы ДНР.

