12:45, 15 декабря 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны России заявило о контроле над Песчаным Днепропетровской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Песчаное Днепропетровской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Гуляй-Поле и Косовцево Запорожской области, а также Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 240 военнослужащих, 8 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада материальных средств.

Ранее оборонное ведомство сообщило об установлении бойцами «Востока» контроля над селом Варваровка Запорожской области. Кроме того, 12 декабря Минобороны России объявило о взятии Северска.

