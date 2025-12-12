МО РФ объявило о контроле над Северском, одной из последних крепостей Донбасса

Россия взяла под контроль город Северск, одну из последних «крепостей» Донбасса, которая открывает путь к штурму Славянско-Краматорской агломерации. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

О том, что Украина потеряла город, стало известно еще 11 декабря из доклада начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину. Однако данные о контроле России над городом появились в сводке Минобороны лишь сегодня, 12 декабря.

Как объявило оборонное ведомство, в боях за город участвовали бойцы группировки войск «Юг». В зоне ответственности этого соединения Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли более 1095 бойцов, а также 24 бронемашины и восемь орудий полевой артиллерии.

Благодаря контролю над городом Россия получает возможность начать бои за Славянск и Краматорск, последние удерживаемые ВСУ города-«крепости» региона.

Ранее сообщалось, что российские войска вошли в еще один населенный пункт — село Куриловка в Харьковской области.