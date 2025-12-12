Реклама

12:21, 12 декабря 2025Россия

Российские военные заняли новый населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ заняли населенный пункт Куриловка в Харьковской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные заняли новый населенный пункт в Харьковской области. Речь идет о селе Куриловка, сообщили в Министерстве обороны России.

Бои за него вели военнослужащие подразделения группировки войск «Запад». Им также удалось за неделю занять еще один населенный пункт в Харьковской области — Кучеровку.

Бойцы также продолжили уничтожение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженной на левом берегу реки Оскол. Российские войска нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, а также бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии.

Потери противника на данном направлении за неделю превысили 1530 солдат. Российские военные также уничтожили два танка, 34 боевые бронированные машины, из них 17 западного производства, 98 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии ВСУ. Кроме того, повержены семь станций радиоэлектронной борьбы и 47 складов боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Россия взяла под контроль город Северск, одну из последних «крепостей» Донбасса, которая открывает путь к штурму Славянско-Краматорской агломерации.

