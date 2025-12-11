Реклама

Россия
17:52, 11 декабря 2025Россия

Глава Генштаба доложил Путину о занятых населенных пунктах в зоне СВО

Герасимов доложил Путину о взятии под контроль Северска, Кучеровки и Куриловки
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль города Северска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, Герасимов отчитался о занятых российскими войсками населенных пунктах Кучеровка и Куриловка Харьковской области.

По его словам, также взята под контроль южная часть Дмитрова. «Бои идут в центре, на севере и на северо-востоке города», — сообщил начальник Генштаба.

Кроме того, продолжаются уличные бои за город Гуляйполе, а в Константиновке продвигаются подразделения Южной группировки войск.

Ранее Путин заверил, что спецоперация будет доведена до логического завершения. Он также подчеркнул, что возвращенные территории важны и всегда были частью России.

