ВС России взяли под контроль село к северу от Гуляйполя

Минобороны заявило, что ВС России взяли Варваровку в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» ВС России взяли под контроль село Варваровка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 14 декабря.

Варваровка расположена к северу от города Гуляйполе.

Также в Минобороны заявили, что группировка «Восток» «нанесла поражение» нескольким бригадам ВСУ в ряде населенных пунктов, среди которых также фигурирует Гуляйполе. Потери украинских сил за сутки в этом районе составили более 300 военнослужащих, утверждает Минобороны.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил, что продолжаются уличные бои за Гуляйполе. В свою очередь, 10 декабря сообщалось, что российские войска давят на подразделения ВСУ в городе с восточного направления, там идут «очень серьезные, ожесточенные бои».