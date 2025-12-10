Реклама

Бывший СССР
18:39, 10 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о ходе боев за родину Махно

Марочко: Российские войска давят на подразделения ВСУ в Гуляйполе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска давят на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил подполковник Народной Милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо населенного пункта Гуляйполе: по той информации, которая мне поступает, сейчас там продолжаются очень серьезные, ожесточенные бои. Наши военнослужащие давят с восточного направления на данный населенный пункт, а фортификационные сооружения и оборонительная линия украинских боевиков, в основном, проходят по западному устью реки Гайчур», — отметил он.

По словам отставного военного, подразделения армии России имеют некоторые успехи в восточной части города.

Ранее стало известно, что российские войска ударом фугасной авиабомбы практически полностью уничтожили 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ у Гуляйполя. Отмечается, что командиры подразделения запросили у командования эвакуацию из города остатков личного состава.

