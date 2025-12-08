ТАСС: ВС РФ ударами ФАБ практически уничтожили 225-й полк ВСУ под Гуляйполем

Российские войска с помощью ударов фугасных авиабомб (ФАБ) практически полностью уничтожили 225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который находится под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что командиры подразделения запросили у командования эвакуацию из города остатков личного состава.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли серию точных ударов по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины в городе Гуляйполе.