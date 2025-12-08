Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 8 декабря 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем ударами авиабомбы

ТАСС: ВС РФ ударами ФАБ практически уничтожили 225-й полк ВСУ под Гуляйполем
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Российские войска с помощью ударов фугасных авиабомб (ФАБ) практически полностью уничтожили 225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который находится под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что командиры подразделения запросили у командования эвакуацию из города остатков личного состава.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли серию точных ударов по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины в городе Гуляйполе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил «президента 2» и спровоцировал подъем одного процесса

    Названы изменившие мир технологии СССР

    ВККС приняла решение относительно пятерых обвиняемых в коррупции российских судей

    Маск сделал резкое заявление о ЕС

    Женщина поехала с мужем на курорт Азии, выпала из окна отеля и не выжила

    Владельцы российской сети ювелирных магазинов задумали ее продать

    Оппозиция Украины после отставки Ермака захотела сбросить еще одну политическую силу

    Россиян предупредили об опасных гирляндах

    Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО

    США предрекли потерю давних союзников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok