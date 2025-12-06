Реклама

16:14, 6 декабря 2025

В Минобороны раскрыли прогресс ВС России в освобождении Гуляйполя

Минобороны: ВС России разрушили несколько опорных пунктов ВСУ в Гуляйполе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Российские артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли серию точных ударов по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

«Работая в связке с разведывательными дронами войск беспилотных систем, артиллеристы нанесли серию выверенных ударов по целям. В результате несколько опорных пунктов были разрушены», — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что это вынудило ВСУ покинуть укрепленный район и позволило продолжить продвижение штурмовым группам Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее скандальный полковник ВСУ Виталий Манько заявил, что отступление сил территориальной обороны (ТрО) украинских войск в Гуляйполе стало большой проблемой для обороны в Запорожской области. Он добавил, что силы ТрО также отступили из Ровнополья.

