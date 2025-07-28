Армия России заняла два населенных пункта в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль Бойковки и Бельгийки в ДНР

Российская армия взяла под контроль село Бойковка и поселок Бельгийка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, населенные пункты заняли подразделения группировки войск «Центр». Бойцы также нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районе Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишина, Муравки и Дмитрова в ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 395-ти военнослужащих, танк, девять боевых бронемашин, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и израильскую радиолокационную станцию RADA.

Ранее ведомство отчиталось о взятии бойцами «Центра» под контроль населенных пунктов Новоэкономическое и Зверево в ДНР. До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» заняли Варачино в Сумской области