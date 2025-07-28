Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 28 июля 2025Россия

Армия России заняла два населенных пункта в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль Бойковки и Бельгийки в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Бойковка и поселок Бельгийка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, населенные пункты заняли подразделения группировки войск «Центр». Бойцы также нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районе Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишина, Муравки и Дмитрова в ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 395-ти военнослужащих, танк, девять боевых бронемашин, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и израильскую радиолокационную станцию RADA.

Материалы по теме:
«Боевая фарма» Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
«Боевая фарма»Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
21 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025

Ранее ведомство отчиталось о взятии бойцами «Центра» под контроль населенных пунктов Новоэкономическое и Зверево в ДНР. До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» заняли Варачино в Сумской области

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота». Отменены десятки рейсов

    Пассажиров отмененных рейсов «Аэрофлота» попросили не приезжать в аэропорт

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Онколог назвал способ продлить жизнь

    Футболист харьковского футбольного клуба сбежал с Украины

    Эвакуация людей началась из частично рухнувшего в Астрахани дома

    «Магнит» начал писать цену за 100 граммов товара

    Стало известно о смерти расписавшегося на стене Рейхстага ветерана

    Россиянин пойдет под суд за сброшенного с лестницы полицейского

    Семенович резко ответила на критику романа с женатым мужчиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости