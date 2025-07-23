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12:13, 23 июля 2025Россия

Российская армия заняла населенный пункт в Сумской области

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль поселка Варачино в Сумской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Армия России взяла под контроль Варачино в Сумской области Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны Российской Федерации (РФ) в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад и двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), в районе населенных пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка Сумской области, а также одной бригады и полка в районе Великого Бурлука и Гарбуз Харьковской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 165-ти военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, уничтожен склад материальных средств.

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Днем ранее ведомство отчиталось об установлении бойцами «Центра» контроля над селом Новоторецкое в Донецкой народной республике. До этого также сообщалось, что подразделения группировки «Восток» заняли село Новохатское.

ЖЗЛ
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