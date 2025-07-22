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12:43, 22 июля 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Новоторецкое в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия взяла под контроль село Новоторецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровское, Удачное и Полтавка ДНР, а также Филия Днепропетровской области.

По данными Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» до 365 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии, две боевые бронемашины и два автомобиля.

Ранее в ведомстве отчитались о взятии под контроль населенного пункта Белая Гора в ДНР. Помимо этого, 16 июля стало известно, что подразделения группировки Восток заняли село Новохатское.

ЖЗЛ
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