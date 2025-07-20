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12:29, 20 июля 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Армия России взяла под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Армия России взяла под контроль населенный пункт Белая Гора в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что это произошло в результате успешных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск.

Отмечается, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 165-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Ранее Минобороны сообщило, что системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 38 беспилотников.

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