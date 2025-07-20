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07:31, 20 июля 2025Россия

В России за ночь сбили почти сто беспилотников ВСУ

Минобороны: В России за ночь сбили 93 украинских беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что больше всего дронов — 38 — сбили над Брянской областью. 19 беспилотников уничтожили над Московским регионом, в том числе 16 БПЛА, летевших на российскую столицу. 11 дронов ликвидировали над Калужской областью, 8 — над Тульской, по 5 — над Орловской и Нижегородской.

Еще три беспилотника сбили над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, и еще по одному — над Белгородской и Рязанской областями.

Ранее губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье, 20 июля, ВСУ атаковали Тульскую область с помощью беспилотников. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

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