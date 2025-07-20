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06:29, 20 июля 2025Россия

ВСУ ночью ударили по российскому региону

Губернатор Миляев: Над Тульской областью ночью уничтожили восемь беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на воскресенье, 20 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь дронов над территорией региона. Миляев уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. На местах работают оперативные службы.

Минувшей ночью под ударом также оказался Московский регион. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате 21 украинского дрона с 18:00 19 июля.

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