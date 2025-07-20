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01:24, 20 июля 2025Россия

Собянин сообщил о новой попытке атаки на Москву

Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного украинского беспилотника, пытавшегося атаковать столицу. Об этом он проинформировал в Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что дрон был уничтожен средства противовоздушной обороны (ПВО). «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее Минобороны России рассказало о перехвате 40 беспилотников над российскими регионами. В частности, четыре дрона сбили над Московским регионом, два из которых летели на столицу. Кроме того, беспилотники уничтожили над Брянской, Калужской, Курской, Тульской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря.

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