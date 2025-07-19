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00:03, 20 июля 2025Россия

Украина выпустила по России сорок беспилотников

МО: Средства ПВО уничтожили 40 беспилотников ВСУ над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России сорок беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве рассказали, что в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили дроны над шестью регионами.

Больше всего беспилотников — 21 — сбили над Брянской областью, девять — над Калужской, четыре — над Московским регионом, два — над Курской областью, по одному — над Тульской и Белгородской областями. Помимо этого, еще два дрона были уничтожены над акваторией Черного моря.

Ранее жители подмосковных Зеленограда и Истры сообщили о звуках взрывах. По их словам, всего прозвучало минимум десять громких звуков. Они также были слышны в Бронницах.

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