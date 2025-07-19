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22:37, 19 июля 2025Россия

Жители нескольких подмосковных городов сообщили о взрывах

Жители Зеленограда и Истры сообщили о звуках взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жители подмосковных Зеленограда и Истры сообщили о звуках взрывов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Утверждается минимум о десяти громких хлопках. Официальной информации пока не поступало.

Также звуки, похожие на взрывы, прозвучали в Бронницах.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России пресекли очередную попытку атаки на столицу беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В трех столичных аэропортах — Шереметьево, Домодедово и Жуковскийввели временные ограничения на полеты. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты в целях безопасности.

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