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22:33, 19 июля 2025Путешествия

Еще два столичных аэропорта ограничили полеты

Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Darron / Unsplash

Еще в двух столичных аэропортах — Домодедово и Жуковском — ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что авиагавани не принимают и не выпускают самолеты в целях безопасности.

До этого аналогичные ограничения были введены в аэропорту Шереметьево.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны украинского беспилотника, пытавшегося атаковать столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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