Еще два столичных аэропорта ограничили полеты

Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на полеты

Еще в двух столичных аэропортах — Домодедово и Жуковском — ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что авиагавани не принимают и не выпускают самолеты в целях безопасности.

До этого аналогичные ограничения были введены в аэропорту Шереметьево.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны украинского беспилотника, пытавшегося атаковать столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.