В столичном аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Шереметьево. Об этом написал в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 19 июля Кореняко сообщил о введении временных ограничений в международном аэропорту Домодедово. Службы аэропорта работают в обычном режиме и принимают все меры для обеспечения безопасности.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нейтрализации двух беспилотных летательных аппаратов. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины.