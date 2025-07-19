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21:42, 19 июля 2025Путешествия

В столичном аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John McArthur / Unsplash

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Шереметьево. Об этом написал в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 19 июля Кореняко сообщил о введении временных ограничений в международном аэропорту Домодедово. Службы аэропорта работают в обычном режиме и принимают все меры для обеспечения безопасности.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нейтрализации двух беспилотных летательных аппаратов. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины.

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