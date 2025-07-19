Системы ПВО сбили два атаковавших Москву беспилотника

Собянин: Российские ПВО сбили два беспилотника, атаковавшие Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нейтрализации двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом столичный градоначальник сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Собянин заявил о двух БПЛА, уничтоженных силами противовоздушной обороны (ПВО).

«Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Спустя несколько минут Собянин сообщил о еще одном нейтрализованном аппарате.

Ранее стало известно, что накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток атаковать Москву с помощью БПЛА в течение нескольких часов. Все беспилотники были уничтожены.