В российском аэропорту ввели временные ограничения

Аэропорт «Домодедово» временно не принимает и не отправляет рейсы

В международном аэропорту «Домодедово» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Все экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта работают в штатном режиме и принимают необходимые меры для сохранения безопасности. Временные ограничения касаются всех рейсов и будут действовать до особого распоряжения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации двух беспилотников, атаковавших столицу. По его словам, оба аппарата были уничтожены силами ПВО, на местах падения обломков работали экстренные службы.