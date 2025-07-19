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19:05, 19 июля 2025Россия

В российском аэропорту ввели временные ограничения

Аэропорт «Домодедово» временно не принимает и не отправляет рейсы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SSV.Photo / Shutterstock / Fotodom

В международном аэропорту «Домодедово» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Все экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта работают в штатном режиме и принимают необходимые меры для сохранения безопасности. Временные ограничения касаются всех рейсов и будут действовать до особого распоряжения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации двух беспилотников, атаковавших столицу. По его словам, оба аппарата были уничтожены силами ПВО, на местах падения обломков работали экстренные службы.

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