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22:20, 19 июля 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве беспилотника

Собянин: Средства ПВО пресекли очередную попытку атаки беспилотника на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России пресекли очередную попытку атаки на Москву беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Другие подробности не приводятся.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как объяснили в Росавиации, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого силы ПВО России сбили два атаковавших Москву украинских беспилотника.

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