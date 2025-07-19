Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве беспилотника

Собянин: Средства ПВО пресекли очередную попытку атаки беспилотника на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России пресекли очередную попытку атаки на Москву беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Другие подробности не приводятся.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как объяснили в Росавиации, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого силы ПВО России сбили два атаковавших Москву украинских беспилотника.