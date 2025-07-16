Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль Новохатского в ДНР

Российская армия взяла под контроль Новохатское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное поле и Новополь ДНР, а также Темировка Запорожской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 200 военнослужащих, девять автомобилей, боевую бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Днем ранее ведомство отчиталось, что подразделения Южной группировки взяли под контроль донецкую Петровку. Кроме того, 14 июля сообщалось, что бойцы «Центра» заняли поселок Маяк ДНР.