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12:07, 15 июля 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль Петровки в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Петровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения Южной группировки войск. Бойцы продолжили наступательные действия в зоне своей ответственности и улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Закотное, Славянск, Плещеевка, Северск, Дроновка и Константиновка (ДНР).

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в боях с российской группировкой до 125 военнослужащих, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.

Днем ранее ведомство отчиталось о взятии под контроль донецкого поселка Маяк бойцами «Центра». В свою очередь, военнослужащие группировки «Восток» заняли село Малиновка в Запорожской области.

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