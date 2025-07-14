Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Маяк в ДНР

Армия России взяла под контроль Маяк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявило Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения российской группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Новопавловка, Родинское, Владимировка, Муравка, Петровское, Степановка и Дмитров ДНР, Новоподгородное и Филия Днепропетровской области.

По данным ведомства, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» до 360 человек, четыре артиллерийских орудия, бронеавтомобиль «Казак», а также боевую бронемашину HMMWV производства США.