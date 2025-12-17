Реклама

Россия
10:45, 17 декабря 2025Россия

Бой с диверсантами ВСУ у российской границы попал на видео

Бой с диверсантами ВСУ у Белгородской области сняли на видео с дрона
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Бой с диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы Белгородской области сняли на видео с дрона. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На видео попала группа из трех человек, на которую беспилотник сбрасывает один за другим боеприпасы. После первого взрыва отряд теряет одного из бойцов, в результате второго ранение получил еще один боец, и его сослуживец покидает поле боя, бросив раненого одного.

Известно, что бой произошел в нескольких километрах от границы. Предположительно, ВСУ пытались добраться до села Муром на территории Белгородской области. Попытка прорыва была предотвращена.

Ранее сообщалось, что российские военные устроили на спецоперации соревнования по уничтожению ВСУ.

