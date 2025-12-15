Реклама

15:41, 15 декабря 2025Россия

Российские военные устроили на СВО соревнования по уничтожению ВСУ

WarGonzo: На СВО российские бойцы устроили турнир по уничтожению объектов ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные устроили турнир по уничтожению объектов и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения проекта военкора Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

Утверждается, что итоги соревнования подводятся в некоей турнирной таблице. Беседовавший с проектом боец с позывным Рыжий рассказал, что уничтожение противника дается ему проще, так как у него есть геймерский опыт.

«[Пульт управления БПЛА] — это та же самая приставка, навык уже какой-то есть (...) Я понимаю, что это не игра, что это жизнь, но такие времена», — рассказал он. В подписи к видео с комментарием бойца говорится, что тот не скрывает, что относится к уничтожению противника с азартом.

Отмечается, что Рыжий — в десятке лидеров в «турнирной таблице».

Ранее появились подробности боев с ВСУ в районе Димитрова в зоне СВО.

