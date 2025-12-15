Реклама

Россия
12:44, 15 декабря 2025Россия

Появились подробности о боях с ВСУ в одном из городов в зоне СВО

Минобороны: Российские войска продолжили уничтожение ВСУ в Димитрове
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска продолжили уничтожение окруженных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Димитров в Донецкой народной республике (ДНР). О происходящем в зоне СВО журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики, а также зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населенных пунктах Светлое, Гришино и Родинское», — говорится в сообщении.

Вооруженным силам (ВС) России за сутки удалось нанести поражение 15 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Шевченко, Новоподгородное и Новопавловка. Противник лишился более 490 бойцов, шести боевых бронированных машин, пяти автомобилей, а также двух артиллерийских орудий.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по позициям ВСУ у границы Курской области. удар был нанесен с помощью реактивной артиллерии в районе населенного пункта Рыжевка, вплотную прилегающего к границе с Россией. Уточняется, что в этом селе находятся позиции 106 бригады территориальной обороны украинских войск.

