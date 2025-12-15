Появились данные о боях с ВСУ в российском приграничье

Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ у границы Курской области

Российские войска нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы Курской области. Эти данные о боях в приграничье появились в публикации связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер».

По сообщению авторов канала, удар был нанесен с помощью реактивной артиллерии в районе населенного пункта Рыжевка, вплотную прилегающего к границе с Россией. Уточняется, что в этом селе находятся позиции 106 бригады территориальной обороны ВСУ.

«На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений», — сообщили авторы проекта.

