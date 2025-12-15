Раскрыты детали ночной атаки ВСУ по российским регионам

МО РФ: Система ПВО за ночь уничтожила 130 БПЛА ВСУ, в том числе над Калмыкией

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожила и подавила 130 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над одиннадцатью регионами России. Эти детали ночной атаки ВСУ раскрыли в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удару подверглись в том числе Астраханская, Калужская, Рязанская и Орловская области, а также Калмыкия и Московский регион. Кроме того, БПЛА был сбит над акваторией Каспийского моря.

О разрушениях на земле и пострадавших не сообщается.