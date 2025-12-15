Слюсарь сообщил о массированной атаке дронов на Ростовскую область

Губернатор Слюсарь: Под атаку БПЛА попали Ростов-на-Дону и ряд районов области

Под атаку украинских беспилотников попали Ростов-на-Дону и несколько районов области. В городе загорелись два легковых автомобиля и повреждена кровля частного дома, проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Ростове-на-Дону загорелись два легковых автомобиля, припаркованные у частного дома. Хозяин одной из машин начал сам тушить огонь и обжег руку, позже пожар ликвидировал прибывший дежурный расчет», — отметил политик.

По словам губернатора, в поселке Деркул Тарасовского района повреждения получила крыша частного дома. В хуторе Нижнемитякин фрагменты дронов противника упали на частные подворья. В ряде домов было повреждено остекление.

Как уточнил Слюсарь, оценка ущерба начнется утром. Он пообещал, что жителям окажут всю необходимую помощь.

В ночь с 12 на 13 декабря Юрий Слюсарь сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на севере Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском городском округе сработала система противовоздушной обороны.