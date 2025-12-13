Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:56, 13 декабря 2025Россия

Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на севере Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО ночью отражена атака БПЛА по северу Ростовской области — в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор Ростовской области.

Ранее сообщалось, что 12 декабря в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 47 украинских БПЛА. Семь из них ликвидировали в Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сатисфакция». В украинском порту после удара загорелось турецкое судно. Как это оценили в России после атак ВСУ в Черном море?

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    Подсчитан доход Euroclear от заморозки российских активов

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

    Раскрыт способ увеличить размер пенсии

    СК не исключил криминальную причину исчезновения семьи Усольцевых

    Бывший украинский военный рассказал о низкой подготовке в ВСУ

    В России установили даты новогодних каникул у школьников

    Заморозку российских активов назвали полнейшим фарсом

    В Госдуме рассказали о праве бойцов СВО на льготы по ЖКХ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok