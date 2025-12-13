Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на севере Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО ночью отражена атака БПЛА по северу Ростовской области — в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор Ростовской области.

Ранее сообщалось, что 12 декабря в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 47 украинских БПЛА. Семь из них ликвидировали в Белгородской области.