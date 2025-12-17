Реклама

05:46, 17 декабря 2025Бывший СССР

Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ к Купянску

Российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Stringer / Reuters

Артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к Купянску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Уточняется, что артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» пресекли перемещение групп ВСУ, пытающихся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области.

Во время воздушной разведки операторы подразделения войск беспилотных систем выявили перемещение мелких групп противника, направлявшихся в сторону Купянска.

«Получив команду расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" выдвинулся на огневую позицию», — сообщили в ведомстве, указав, что наведение на цели и корректировка стрельбы выполнялась с применением разведывательного беспилотника.

Ранее Минобороны заявило, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем ВС России. Также российские войска удерживают под контролем населенные пункты Тищенковка, Московка и Соболевка, которые находятся возле города, тем самым не допуская прорыва украинских солдат к Купянску.

