Минобороны России сделало заявление о ситуации в Купянске. Что там происходит?

Пресс-секретарь группировки «Запад» Шаров: Все районы Купянска контролируются

Город Купянск Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

«Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии», — проинформировал он, уточнив, что пребывает на передовом пункте управления 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии.

Также ВС России удерживают под контролем населенные пункты Тищенковка, Московка и Соболевка, которые находятся возле Купянска, тем самым не допуская прорыва украинских солдат к городу, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад».

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Купянске все еще есть отряды ВСУ

При этом Шаров рассказал, что разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще находятся в городе. Российские военные заблокировали их в двух зданиях микрорайона Юбилейный.

Слаженными действиями штурмовых групп 121-го мотострелкового полка подразделения ВСУ будут уничтожены в ближайшее время Леонид Шаров начальник пресс-центра группировки войск «Запад»

Украинские военные пытаются проникнуть в город через кладбище, неся «значительные потери в живой силе и технике», сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад». Кроме того, по словам Шарова, российские военные поразили у Купянска группу наемников из Колумбии. Удар был нанесен с помощью беспилотников и артиллерии.

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Киев может готовить масштабное контрнаступление на Купянск

Накануне появилась информация о том, что Украина готовит масштабное контрнаступление на Купянск. Для него планируется задействовать в основном заключенных и бразильских наемников. По имеющейся информации, в общей сложности ведется подготовка 2,5 тысячи солдат.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник полагает, что большое сосредоточение украинских войск для штурма Купянска в Харьковской области может быть уничтожено ракетным ударом. Он отметил, что в автоматные атаки бросать российские войска не будут, упор может быть сделан на тяжелую боевую технику.

Ранее ВСУ бросили на штурм Купянска до четырех тысяч бывших заключенных и тяжелую технику. Отмечалось, что они понесли большие потери.

При этом 12 декабря Купянск посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он записал обращение, в котором заявил о важности результатов на фронте, поскольку от этого зависит «сила украинской дипломатии». Также украинский лидер заверил, что ВСУ «здесь добиваются результатов для Украины».