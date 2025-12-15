Реклама

18:12, 15 декабря 2025

В России высказались о защищенности Купянска от возможного контрнаступления ВСУ

Колесник: Контрнаступление ВСУ на Купянск может быть уничтожено ракетным ударом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Большое сосредоточение войск Вооруженных силы Украины (ВСУ) для штурма Купянска в Харьковской области может быть уничтожено ракетным ударом, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Наши вооруженные силы сейчас практически самые опытные в мире, с колоссальным опытом военным. Наши войска в обороне и в наступлении умеют воевать успешно, но надо еще посмотреть, будет ли там оборона», — сказал Колесник.

Он отметил, что в автоматные атаки бросать российские войска не будут, упор может быть сделан на тяжелую боевую технику.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят штурм Купянска Харьковской области силами заключенных и бразильских наемников общей численностью 2500 солдат.

