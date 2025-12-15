Реклама

14:26, 15 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о подготовке ВСУ масштабного контрнаступления на Купянск

Shot: ВСУ готовят штурм Купянска силами заключенных и бразильских наемников
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят штурм Купянска Харьковской области силами заключенных и бразильских наемников общей численностью 2500 солдат. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

«Для штурма Купянска украинское командование формирует полк из бойцов 2-го корпуса "Хартия" (подразделение Национальной гвардии Украины), наёмников Бразильского легиона, а также из участников батальона "Шквал"», — говорится в сообщении.

Последний, пишет Telegram-канал, состоит из заключенных по статьям о расправе и организации преступных группировок. Кроме того, оттуда направили на фронт и воров в законе.

Ранее другой Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник писал о попытках ВСУ деблокировать Купянск. Уточнялось, что в районе города идут встречные бои. В частности, ожесточенное сопротивление разворачивается в районе Купянска-Узлового.

