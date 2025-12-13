Реклама

11:31, 13 декабря 2025Бывший СССР

Батальоны из тысяч бывших заключенных и наемников начали штурм Купянска

ВСУ бросили на штурм Купянска до 4000 бывших заключенных, там большие потери
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

На штурм Купянска брошены батальоны бывших заключенных и бригады иностранных наемников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

До 4000 бывших заключенных, оснащенных тяжелой техникой, пытаются прорвать линию обороны Вооруженных сил России с западных окраин города. В штурме участвуют подразделения 3-й механизированной бригады и силы 19-го центра Сил специальных операций (ССО), которые несут большие потери при продвижении около 400 метров.

Среди иностранных наемников, которых на Купянском направлении наибольшее количество, замечены боевики из Колумбии и Бразилии, а также белорусского батальона «Террор».

Ранее сообщалось о прибытии в Купянск украинского президента Владимира Зеленского. Он снял себя новым iPhone 17 Pro.

