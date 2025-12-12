Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Купянск, где для вооруженных сил страны складывается тяжелая ситуация. Он записал обращение, в котором заявил о важности результатов на фронте, поскольку от этого зависит «сила украинской дипломатии».

«Наши солдаты здесь добиваются результатов для Украины», — приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что Зеленский снялся в Купянске на фоне стелы на выезде из города. Военный историк и аналитик Евгений Норин обратил внимание, что кадры были сделаны на западе Купянска, на улице Харьковской. «То есть Зеленский до застройки все-таки не поехал, не дурной; и находится он за пределами территории, которую [на картах] закрашивают как нашу», — написал Норин.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В сети также заметили, что во время визита на купянское направление украинский лидер показался с новым iPhone 17 Pro. На записи из поездки Зеленского видно, что он снимает ролик на фронтальную камеру последней модели смартфона. Ранее украинская пресса рассказывала, что политик живет на зарплату в размере 28 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей) в месяц.

В России назвали поездку Зеленского пиар-акцией

Поездка украинского лидера на купянское направление — это пиар-акция, считает член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Это сделано, чтобы показать Западу, что Купянск находится в борьбе и еще не занят.

Я не сомневаюсь, что это определенная пиар-акция, ВСУ по нескольким направлениям полностью проигрывают. Мы некоторое время назад предлагали отправить иностранных журналистов в Покровск, когда еще он был в окружении, в Мирноград, в Купянск, чтобы они сняли все происходящее там Алексей Чепа член комитета Госдумы по международным делам

До этого командир «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) Максим Жорин заявлял, что Купянск, Лиман, Гуляйполе и Красноармейск (украинское название — Покровск) — самые тяжелые направления для Вооруженных сил Украины. По его словам, российские войска наступают везде и давление только усиливается. «Нам критически необходимо изменить подход к применению сил и средств, которые есть в наличии», — указал военный. Он добавил, что в целом ситуация на фронте очень сложная и с исправлением многих ошибок в Вооруженных силах Украины (ВСУ) уже опоздали.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продвигаются к юго-западу от Купянска, чтобы отрезать логистику украинских войск. Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ и не дают выйти из окружения. Между тем, по данным радиоперехватов, командование ВСУ отдало приказ расстреливать отступающих из Купянска.