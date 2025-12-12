Реклама

19:22, 12 декабря 2025

Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Купянск, где для вооруженных сил страны складывается тяжелая ситуация. Он записал обращение, в котором заявил о важности результатов на фронте, поскольку от этого зависит «сила украинской дипломатии».

«Наши солдаты здесь добиваются результатов для Украины», — приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что Зеленский снялся в Купянске на фоне стелы на выезде из города. Военный историк и аналитик Евгений Норин обратил внимание, что кадры были сделаны на западе Купянска, на улице Харьковской. «То есть Зеленский до застройки все-таки не поехал, не дурной; и находится он за пределами территории, которую [на картах] закрашивают как нашу», — написал Норин.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В сети также заметили, что во время визита на купянское направление украинский лидер показался с новым iPhone 17 Pro. На записи из поездки Зеленского видно, что он снимает ролик на фронтальную камеру последней модели смартфона. Ранее украинская пресса рассказывала, что политик живет на зарплату в размере 28 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей) в месяц.

В России назвали поездку Зеленского пиар-акцией

Поездка украинского лидера на купянское направление — это пиар-акция, считает член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Это сделано, чтобы показать Западу, что Купянск находится в борьбе и еще не занят.

Я не сомневаюсь, что это определенная пиар-акция, ВСУ по нескольким направлениям полностью проигрывают. Мы некоторое время назад предлагали отправить иностранных журналистов в Покровск, когда еще он был в окружении, в Мирноград, в Купянск, чтобы они сняли все происходящее там

Алексей Чепа член комитета Госдумы по международным делам

До этого командир «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) Максим Жорин заявлял, что Купянск, Лиман, Гуляйполе и Красноармейск (украинское название — Покровск) — самые тяжелые направления для Вооруженных сил Украины. По его словам, российские войска наступают везде и давление только усиливается. «Нам критически необходимо изменить подход к применению сил и средств, которые есть в наличии», — указал военный. Он добавил, что в целом ситуация на фронте очень сложная и с исправлением многих ошибок в Вооруженных силах Украины (ВСУ) уже опоздали.

Материалы по теме:
«Зеленского сменят через полгода» Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
«Зеленского сменят через полгода»Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
29 ноября 2025
«Украина не пойдет на мир без принуждения» Российские войска наступают на фронте рекордными темпами. Как это влияет на переговоры?
«Украина не пойдет на мир без принуждения»Российские войска наступают на фронте рекордными темпами. Как это влияет на переговоры?
10 декабря 2025

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продвигаются к юго-западу от Купянска, чтобы отрезать логистику украинских войск. Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ и не дают выйти из окружения. Между тем, по данным радиоперехватов, командование ВСУ отдало приказ расстреливать отступающих из Купянска.

