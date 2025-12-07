Реклама

Российские дроны пресекли попытки ВСУ выйти из окружения под Купянском

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не дают выйти из окружения, рассказал командир группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, бойцы украинской армии активно перемещаются по ночам в населенных пунктах Ковшаровка и Купянск-Узловой. Российский военный отметил, что прижатые к левому берегу реки Оскол, украинские военные хотят выйти из оперативного окружения малыми группами. Вооруженные силы (ВС) России пресекают эти попытки.

«Активно устраиваем засады на маршрутах их перемещения, уничтожаем технику и пехоту противника», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВС России продвигаются к юго-западу от Купянска, чтобы отрезать логистику украинских войск.

