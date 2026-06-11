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19:04, 11 июня 2026Россия

В России назвали способ снижения эффективности дронов ВСУ

В России призвали интенсивнее бить по фурам с дронами ВСУ
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска стали чаще наносить удары по грузовым фурам, из которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают дроны. Интенсивность ударов по таким автомобилям необходимо повышать, уверены авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Если мы хотим снизить эффективность ударов противника, то бороться нужно со всей подобной техникой вдоль линии соприкосновения на удалении до 100 километров. Тем более ВСУ вообще не гнушаются никаких атак», — сказано в публикации.

Авторы отметили, что, помимо фур, украинские военные используют для атак обычные «газели» — из таких машин обычно ведется управление беспилотниками. По их словам, еще с 2024 года на Украине начали переоборудовать разные модели Dodge и Peugeot для превращения их в пункты управления дронами.

Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс рассказал, что российская авиация сместила точки запуска реактивных корректируемых авиабомб дальше от линии фронта.

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