Футболист «Локомотива» назвал Узбекистан фаворитом чемпионата мира — 2026

Футболист «Локомотива» Салтыков назвал Узбекистан фаворитом чемпионата мира 2026 года

Полузащитник московского «Локомотива» Никита Салтыков назвал фаворита чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению игрока, это сборная Узбекистана. «Буду болеть за них. Почему? Это наши братья», — заявил Салтыков.

Сборная Узбекистана впервые получила право выступить на чемпионате мира. Команда на групповом этапе встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.