В клумбе российского города нашли пуговицу офицера Российской империи

В городской клумбе в Новосибирске нашли пуговицу от мундира офицера Императорской армии

В новосибирской клумбе нашли пуговицу от мундира офицера Русской Императорской армии. Об этом сообщает общественная организация «Бугринский комитет» на своей странице «ВКонтакте».

Находка была сделана совершенно случайно во время полива клумб рядом с Избой-музеем Бугров. Кто-то из персонала обратил внимание на блестящий кружок в земле. Пуговицу отмыли, и теперь она станет частью экспозиции.

По оценкам специалистов, предмет относится к периоду не позднее начала XX века и, судя по характерной символике, принадлежал офицеру царской армии. Как именно артефакт оказался на клумбе, остается загадкой — возможно, его занесли с грунтом или он пролежал на месте городской клумбы со времен Гражданской войны. Музейщики уже пообещали найти для пуговицы достойное место в витрине.

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