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19:13, 11 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам предложили посмотреть десять нейрофильмов о криминале

Цикл из 10 нейрофильмов о криминале от Baza собрал более 8 млн просмотров за два месяца
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Baza

Baza завершила уникальный для российского медиарынка проект — нейросериал «База данных: криминал». За два месяца цикл из десяти вертикальных нейрофильмов собрал более восьми миллионов просмотров на цифровых площадках. Об этом стало известно из релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Видео, фото, графика, голос диктора, звуковые эффекты были полностью созданы искусственным интеллектом. Художественно-журналистская группа контролировала процесс.

Цикл посвящен самым громким событиям передела власти в стране бандитскими группировками. В рамках проекта были воссозданы события и детали, которые погружают зрителей в ту атмосферу, когда вопросы влияния решались силовыми методами.

«Война между группировками за контроль над рынками, нефтью и целыми городами. Это документальная реконструкция — история о том, как криминал перекроил карту целой страны. Проект фиксирует главные точки кипения десятилетия — убийства авторитетов на глазах у сотен людей, разборки у ресторанов и взрывы в центре города», — отметил художественный руководитель проекта Сергей Ватагин.

В основу сюжета легли воспоминания очевидцев, фрагменты документальной хроники и материалы уголовных дел. Сотрудники издания следили за достоверностью событий, деталей и стилистическим единством.

«Проект "База данных: криминал" доказал всем скептикам, что нейронка в руках мастера творит настоящее искусство. Отрицать это — все равно что продолжать рисовать палкой, когда тебе протягивают кисть. Десятки тысяч генераций, четкая проработка деталей, въедливый фактчекинг, чувство стиля и филигранные промты — и это уже не голимый нейрослоп, а очень качественный и интересный продукт. Все, что видит зритель на экране своего гаджета, — рисунки, видео, графика, голос диктора, звуковые эффекты — создано искусственном интеллектом, но под чутким контролем художественно-журналистской группы», — прокомментировал редакционный директор Baza Роберт Ключарев.

Ранее в Университете прокуратуры России представили первый том фундаментального труда «Курс российской криминологии».

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