Ученые представили первый том «Курса российской криминалистики»

Прокуратура РФ представила 1-й том «Курса российской криминалистики»

В Университете прокуратуры России представили первый том фундаментального труда «Курс российской криминалистики», передает корреспондент «Ленты.ру».

Это основополагающая работа, пришедшая на смену изданного ровно 40 лет назад двухтомника «Советская криминалистика», предназначенная и для криминологов, и для практиков — в первую очередь за счет обобщения практического опыта предыдущих лет и современных достижений науки.

«Авторский коллектив не только опирается на богатое наследие советской и российской криминологических школ, пользовавшихся уважением во всем мире, но и развивает его, адаптируя к современным условиям, и выводит криминологию на новый уровень научного осмысления», — сказал, представляя работу, главный научный сотрудник Университета прокуратуры, доктор юридических наук профессор Виктор Меркурьев.

Ректор Российского государственного университета правосудия имени Вячеслава Лебедева доктор юридических наук Ольга Тисен отметила, что в курсе собраны передовые достижения российской криминологии и со временем каждый юридический вуз страны будет обучаться по нему.

Руководитель авторского коллектива, ректор Университета прокуратуры профессор Игорь Мацкевич особо отметил, что сегодня основное оружие противостояния преступности — глубокие знания, и подготовленный курс содержит не только современные, но и прошедшие проверку практикой материалы и методы.

Первый том описывает современные представления о преступности, суммирует работы по исследованию личности преступника и криминала в целом, обобщает вопросы предупреждения и противостояния криминалу. Второй том, работа над которым ведется в настоящее время, будет содержать материалы по особенной части, с разбивкой по видам преступлений, а третий, выпуск которого запланирован на 2027 год, — обобщенные знания о новых видах преступности, возникших в последние годы.

В ходе дискуссии участники конференции, на которой представляли курс, пришли к выводу о необходимости дополнить курс вопросами противостояния нацизму и терроризму, очень необходимые на современном этапе практикующим криминологам.

«Новый этап развития криминалистических знаний поможет будущим поколениям правоохранителей пользоваться передовой научной отечественной мыслью», — подчеркнул начальник Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко.

Курс российской криминалистики должен заполнить пробел в фундаментальных трудах по системному анализу преступности и ее предупреждению, позволяющий всем практикам использовать в работе единые системные подходы. О необходимости такого издания несколько десятков лет говорили правоохранители, которым нужны были единые методы и стандарты для качественного противостояния криминалу.