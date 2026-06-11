В истории с расправой над российской стюардессой в Дубае появились дела против полицейских

В Петербурге возбудили дела против 2 полицейских, проигнорировавших заявления стюардессы

В истории с расправой над 25-летней стюардессой из Санкт-Петербурга в Дубае появились уголовные дела в отношении двух полицейских, проигнорировавших ее заявления об избиениях. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, фигуранты — два сотрудника УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга (старший участковый и оперуполномоченный уголовного розыска). Они подозреваются в том, что систематически игнорировали заявления потерпевшей, что позволило в итоге ее преследователю уехать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и совершить расправу над ней.

Их действия квалифицированы по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Пострадавшая подавала в полицию заявления о насилии с 2024 года.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу, имея все законные основания для того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении ее преследователя, они выносили постановления об отказе.

18 декабря 2025 года в отеле Voco Bonnington Dubai An IhgHotel 5 в Дубае бывший возлюбленный потерпевшей напал на нее и не менее 15 раз ударил ножом. От полученных ран девушка не выжила. После этого он облил ее зеленкой и состриг ножницами волосы.

Мужчину задержали 20 декабря в Санкт-Петербурге.