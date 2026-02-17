Реклама

10:11, 17 февраля 2026Силовые структуры

После расправы над возлюбленной стюардессой россиянин облил ее зеленкой и состриг волосы

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Обвиняемый в расправе над бывшей возлюбленной стюардессой из Санкт-Петербурга в Дубае россиянин облил ее зеленкой и состриг ножницами ей волосы. Об этом рассказал заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Петербургу Артем Черненко, передает РИА Новости.

По его словам, фигурант — бывший молодой человек потерпевшей. Сейчас он арестован. У следствия есть все основания полагать, что злоумышленник заранее спланировал преступление — он несколько дней выслеживал девушку на территории отеля и дважды пытался проникнуть в ее номер. Черненко сказал, что она прилетела в Дубай для того, чтобы устроиться на работу в международную авиакомпанию.

По данным следствия, преступление произошло 18 декабря 2025 года в отеле Voco Bonnington Dubai An IhgHotel 5 в Дубае. Там обвиняемый напал на пострадавшую и не менее 15 раз ударил ее ножом. От полученных ран она не выжила.

Как сообщает агентство, по данным предварительного следствия, во время обыска была найдена расписка, в которой стюардесса обязуется вернуть бывшему возлюбленному 500 тысяч рублей.

20 декабря стало известно о задержании фигуранта. Им оказался 41-летний россиянин. Его поймали в Санкт-Петербурге.

