Бывший СССР
15:37, 3 декабря 2025Бывший СССР

Стали известны подробности продвижения армии России у Купянска

Лисняк: ВС России отрезают логистику ВСУ у Купянска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России продвигаются к юго-западу от Купянска, чтобы отрезать логистику украинских войск. Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Бои ведутся в селе Соболевка к западу от Купянска, что свидетельствует о динамичном продвижении армии России на юг и юго-запад», — рассказал чиновник.

По его словам, таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отрезаны от логистических путей. Расположенные на левом берегу реки Оскол украинские войска окажутся в изоляции, которая не позволит им совершать какие-либо маневры.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ВС России контролируют правобережную и левобережную части Купянска в Харьковской области. По словам российского лидера, армия РФ в настоящее время ликвидирует украинские подразделения, заблокированные на левобережье населенного пункта.

