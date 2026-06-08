Чиновников из Находки обвинили в попытке выгнать Героя РФ Китаева из зала заседаний

Чиновников из города Находки Приморского края обвинили в попытке выгнать из зала заседаний участника специальной военной операции (СВО) Героя России Владимира Китаева с позывным Айсмэн.

Скандал попал на видео — его опубликовали представители диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». По их данным, ветеран выступал на собрании жителей и представителей власти, где выражал неудовлетворение работой последних.

В частности, Китаев раскритиковал чиновницу за то, что она, по его мнению, слишком часто находится в отпуске и не выполняет обязанностей по информированию ветеранов и их семей. С участником СВО попытались спорить, и он перешел на нецензурную лексику. В результате один из чиновников попытался вывести россиянина из зала, чтобы поговорить. Однако Китаев отказался и сказал, что будет готов поговорить лишь после завершения заседания. Другой представитель власти попытался отговорить коллегу от нападок на Героя России.

Помощник председателя Думы [Находкинского городского округа] Валерий Хирс обратился к Владимиру Китаеву (Айсмэну) с предложением «давай выйдем» (в случае [их] выхода — уверены, что здоровье у Хирса закончилось бы очень быстро, и он, как типичная чиновничья крыса, начал бы прикрываться корочками и положением)

представители ДШРГ «Русич»

Исчезновение другого Героя России связали с его подвигами

В начале апреля стало известно об исчезновении другого Героя России — Алексея Асылханова — в Кемеровской области. Он вышел из дома якобы на работу в техникум и сел в автомобиль к неизвестному. После этого военного никто не видел.

Полковник в отставке, бывший следователь, адвокат по уголовным делам Максим Девятьяров заявил, что исчезновение Асылханова может быть связано с его подвигами в зоне СВО.

По словам юриста, у мужчины не было причин для добровольного отъезда. Он отметил, что у Героя России была постоянная работа, а его жена ждет ребенка. Также участник спецоперации не взял с собой личные вещи и деньги.

До этого сестра Асылханова отметила, что его пропажа выглядит очень запутанной, а семья отказывается верить в выдвинутые общественностью версии.

Ранее российские чиновники отказали в выплате бойцам СВО

Как сообщили в Муромском городском суде, во Владимирской области чиновники отказали в выплате участнику спецоперации с инвалидностью. Военнослужащий был вынужден доказывать в суде, при каких обстоятельствах он получил ранение и что оно относится к категории «военная травма».

Россиянин участвовал в СВО с сентября 2022 года по январь 2023-го в качестве добровольца частной военной компании, в ходе чего получил огнестрельное ранение. Ему присвоили вторую группу инвалидности. Также его официально признали ветераном боевых действий. Кроме того, мужчина награжден медалью «За отвагу».

Суд встал на сторону бойца. Чиновников обязали назначить ему ежемесячную выплату с даты его обращения.

Еще один случай произошел в Нижнем Новгороде: чиновники отказали участнику СВО в выплате материальной помощи в размере одного миллиона рублей из-за его болезни.

По данным Нижегородского районного суда, в период прохождения военной службы россиянин получил заболевание, военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе. Его исключили из списков воинской части.

Чиновники отказали мужчине в выплате на этом основании. Однако суд встал на сторону военнослужащего и постановил взыскать с Министерства социальной политики региона в пользу истца указанную сумму.