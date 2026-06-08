Россиянин сел за призывы бить по Крымскому мосту

В Калужской области россиянину дали 7 лет за призывы разрушить Крымский мост

В Калужской области за призывы к экстремизму россиянину дали семь лет колонии. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, в одном из мессенджеров мужчина оставил серию комментариев, в которых оправдывал украинский ракетный удар и призывал разрушить Крымский мост. Возбуждено дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Осужденный признал свою вину.

Ранее ФСБ задержала мужчину, призывавшего бить по ДНР.